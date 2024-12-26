Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка
Diamond Life (1984) — дебютный альбом Шаде, содержащий синглы «Your Love Is King», «When Am I Going To Make A Living», «Smooth Оператор» и «Hang On To Your Love». Он был записан в студии Power Plant Studios в Лондоне. Издание на виниле 180 г, Half Speed.. Положительно оцененный музыкальными критиками, Diamond Life получил престижную награду Brit Awards в 1985 году в категории «Лучший британский альбом». Альбом имел коммерческий успех, занимал высокие позиции в хит-парадах: первые места в Австрии, Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, был вторым в Великобритании (UK Albums Chart) и пятым в США (Billboard 200), получив платиновый сертификат в этих двух странах. Тираж Diamond Life составил более шести миллионов копий в мире. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Я приятно удивлен! Пресс очень тихий. ни единог щелчка с обоих сторон. В тихих местах и паузах гробовая тишина. На выходе есть небольшой песок но это уже не в зоне воспроизведения. Немного огорчило что конверт имеет вмятую линию на лицевой стороне. Заметно не вооруженным глазом ну да ладно. Этот недостаток был компенсирован ценой.
Отзывы о товаре Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Я приятно удивлен! Пресс очень тихий. ни единог щелчка с обоих сторон. В тихих местах и паузах гробовая тишина. На выходе есть небольшой песок но это уже не в зоне воспроизведения. Немного огорчило что конверт имеет вмятую линию на лицевой стороне. Заметно не вооруженным глазом ну да ладно. Этот недостаток был компенсирован ценой.