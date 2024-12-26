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Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка

Diamond Life (1984) — дебютный альбом Шаде, содержащий синглы «Your Love Is King», «When Am I Going To Make A Living», «Smooth Оператор» и «Hang On To Your Love». Он был записан в студии Power Plant Studios в Лондоне. Издание на виниле 180 г, Half Speed.. Положительно оцененный музыкальными критиками, Diamond Life получил престижную награду Brit Awards в 1985 году в категории «Лучший британский альбом». Альбом имел коммерческий успех, занимал высокие позиции в хит-парадах: первые места в Австрии, Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, был вторым в Великобритании (UK Albums Chart) и пятым в США (Billboard 200), получив платиновый сертификат в этих двух странах. Тираж Diamond Life составил более шести миллионов копий в мире. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.

Отзывы о товаре Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Я приятно удивлен! Пресс очень тихий. ни единог щелчка с обоих сторон. В тихих местах и паузах гробовая тишина. На выходе есть небольшой песок но это уже не в зоне воспроизведения. Немного огорчило что конверт имеет вмятую линию на лицевой стороне. Заметно не вооруженным глазом ну да ладно. Этот недостаток был компенсирован ценой.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Diamond Life (1984) — дебютный альбом Шаде, содержащий синглы «Your Love Is King», «When Am I Going To Make A Living», «Smooth Оператор» и «Hang On To Your Love». Он был записан в студии Power Plant Studios в Лондоне. Издание на виниле 180 г, Half Speed.. Положительно оцененный музыкальными критиками, Diamond Life получил престижную награду Brit Awards в 1985 году в категории «Лучший британский альбом». Альбом имел коммерческий успех, занимал высокие позиции в хит-парадах: первые места в Австрии, Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, был вторым в Великобритании (UK Albums Chart) и пятым в США (Billboard 200), получив платиновый сертификат в этих двух странах. Тираж Diamond Life составил более шести миллионов копий в мире. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Шаде в 2024 году. Все альбомы ремастированы на половинной скорости в студии Abbey Road Studios и выпускаются на тяжелом виниле 180 г, а оригинальные обложки воспроизведены до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использованной при их производстве в то время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Я приятно удивлен! Пресс очень тихий. ни единог щелчка с обоих сторон. В тихих местах и паузах гробовая тишина. На выходе есть небольшой песок но это уже не в зоне воспроизведения. Немного огорчило что конверт имеет вмятую линию на лицевой стороне. Заметно не вооруженным глазом ну да ладно. Этот недостаток был компенсирован ценой.


Sade - Diamond Life (Half Speed) (0196587848019) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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