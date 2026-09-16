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Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка

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Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE NUMBER OF THE BEAST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE NUMBER OF THE BEAST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Invaders, Children Of The Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, The Number Of The Beast, Run To The Hills, Gangland, Hallowed Be Thy Name
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка

"The Number Of The Beast" - третья студийная работа Iron Maiden, изданная в 1982 году. В записи альбома принял участие вновь прибывший вокалист, Брюс Дикинсон. Пластинка содержит три самых известных песни группы: "The Number Of The Beast", "Run To The Hills" и "Hallowed Be Thy Name", которые до сих пор исполняются на концертах. Работа попала в список "1001 Albums You Must Hear Before You Die".



Теги товара: Iron Maiden

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE NUMBER OF THE BEAST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Invaders, Children Of The Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, The Number Of The Beast, Run To The Hills, Gangland, Hallowed Be Thy Name
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"The Number Of The Beast" - третья студийная работа Iron Maiden, изданная в 1982 году. В записи альбома принял участие вновь прибывший вокалист, Брюс Дикинсон. Пластинка содержит три самых известных песни группы: "The Number Of The Beast", "Run To The Hills" и "Hallowed Be Thy Name", которые до сих пор исполняются на концертах. Работа попала в список "1001 Albums You Must Hear Before You Die".


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Iron Maiden - The Number Of The Beast (5054197784309) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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