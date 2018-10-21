Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 140224
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678664564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Good, Way Down We Go, Broken Bones, Glass House, Hot Blood, All The Pretty Girls, Automobile, Wor I Vaglaskogi, Save Yourself, I Can't Go On Without You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
Track List
|A1
|No Good
|A2
|Way Down We Go
|A3
|Broken Bones
|A4
|Glass House
|A5
|Hot Blood
|B6
|All The Pretty Girls
|B7
|Automobile
|B8
|Vor I Vaglaskogi
|B9
|Save Yourself
|B10
|I Can't Go On Without You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678664564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Good, Way Down We Go, Broken Bones, Glass House, Hot Blood, All The Pretty Girls, Automobile, Wor I Vaglaskogi, Save Yourself, I Can't Go On Without You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Track List
|A1
|No Good
|A2
|Way Down We Go
|A3
|Broken Bones
|A4
|Glass House
|A5
|Hot Blood
|B6
|All The Pretty Girls
|B7
|Automobile
|B8
|Vor I Vaglaskogi
|B9
|Save Yourself
|B10
|I Can't Go On Without You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
интересная и необычная работа
Недостатки:
нет
Комментарий:
альбом который включают в себя два жанра инди и кантри. одна сторона белая другая черная! так он и разбит на две части а и в! ребята в поиске.
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
Достоинства:
интересная и необычная работа
Недостатки:
нет
Комментарий:
альбом который включают в себя два жанра инди и кантри. одна сторона белая другая черная! так он и разбит на две части а и в! ребята в поиске.