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Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 8
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
VERY
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 8
  • Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295823085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
VERY
Жанр
House
Трек-лист
Can You Forgive Her?, I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing, Liberation, A Different Point of View, Dreaming of the Queen, Yesterday, When I Was Mad, The Theatre, One and One Make Five, To Speak Is a Sin, Young Offender, One in a Million, Go West
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка

Track List

A1Can You Forgive Her?
A2I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing
A3Liberation
A4A Different Point Of View
A5Dreaming Of The Queen
A6Yesterday, When I Was Mad
B1The Theatre
B2One And One Make Five
B3To Speak Is A Sin
B4Young Offender
B5One In A Million
B6Go West

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295823085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
VERY
Жанр
House
Трек-лист
Can You Forgive Her?, I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing, Liberation, A Different Point of View, Dreaming of the Queen, Yesterday, When I Was Mad, The Theatre, One and One Make Five, To Speak Is a Sin, Young Offender, One in a Million, Go West
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Can You Forgive Her?
A2I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing
A3Liberation
A4A Different Point Of View
A5Dreaming Of The Queen
A6Yesterday, When I Was Mad
B1The Theatre
B2One And One Make Five
B3To Speak Is A Sin
B4Young Offender
B5One In A Million
B6Go West
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Very (0190295823085) виниловая пластинка – стоимость товара 4560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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