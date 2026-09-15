Описание товара Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка

50 ЛЕТ ПО МЕТАЛЛУ: АНТОЛОГИЯ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ JUDAS PRIEST!.. 50 Years In Metal, юбилейная компиляция легенд хэви-метала Judas Priest, увидит свет 15 октября на CD и 2LP. В альбом войдут 7 концертных записей, которые будут публиковаться впервые. 15 октября в продажу поступит 50 Years In Metal — юбилейная антология титанов хэви-метала Judas Priest. Альбом увидит свет на CD и двойном красном 180-граммовом виниле и вместит в себя 16 треков, получивших обновленный мастеринг, 7 из них — концертные записи из архива группы, публикующиеся впервые. Восстановлением и микшированием записей занимался Том Аллом из студии La Cucina W8, в то время как мастеринг был осуществлен Алексом Уортоном на знаменитой студии Abbey Road. Judas Priest сформировались в 1970 году в Бирмингеме — городе, который, по мнению многих, стал родоначальником хэви-метала. И музыкантам, составившим ядро коллектива, было уготовано изменить облик хэви-метала. На протяжении 70-х Priest были проложили путь металлу как жанру такими классическими альбомами, как Sad Wings of Destiny (1976), Sin After Sin (1977) и Hell Bent for Leather (1978), а также одной из лучших концертных записей жанра Unleashed in the East (1979). В 80-е годы Priest уверенно покоряют мир, выступив в качестве хедлайнеров мировых арен благодаря таким классическим альбомам, как British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982), а также став одной из первых металлических групп, которую приняло зарождавшееся в то время MTV. На счету «Пристов» — хедлайн-выступления на легендарных фестивалях Monsters of Rock 1980 года, 1983 US Festival и 1985 Live Aid, им же принадлежит и изобретение классического образа металлистов в коже и шипах. Успех Judas Priest продолжался на протяжении 90-х годов и далее с приходом барабанщика Скотта Трэвиса, о чем свидетельствуют такие звездные альбомы, как Painkiller (1990), Angel of Retribution (2005) и A Touch of Evil: Live (2009), на последнем из которых Priest получили премию Грэмми за убийственное исполнение классической песни Dissident Aggressor. Триумфальное шествие Judas Priest продолжилось как на рубеже веков, так и в новом столетии, при этом важно отметить, что Judas Priest не бронзовеют, достаточно сказать, что последний альбом Judas Priest “Firepower” 2018 года стал самым успешным альбомом английского коллектива в хит-парадах, достигшего 5-й строчки чарта Billboard 200 и #5 места в чарте альбомов Великобритании.