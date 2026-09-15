Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка
50 ЛЕТ ПО МЕТАЛЛУ: АНТОЛОГИЯ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ JUDAS PRIEST!.. 50 Years In Metal, юбилейная компиляция легенд хэви-метала Judas Priest, увидит свет 15 октября на CD и 2LP. В альбом войдут 7 концертных записей, которые будут публиковаться впервые. 15 октября в продажу поступит 50 Years In Metal — юбилейная антология титанов хэви-метала Judas Priest. Альбом увидит свет на CD и двойном красном 180-граммовом виниле и вместит в себя 16 треков, получивших обновленный мастеринг, 7 из них — концертные записи из архива группы, публикующиеся впервые. Восстановлением и микшированием записей занимался Том Аллом из студии La Cucina W8, в то время как мастеринг был осуществлен Алексом Уортоном на знаменитой студии Abbey Road. Judas Priest сформировались в 1970 году в Бирмингеме — городе, который, по мнению многих, стал родоначальником хэви-метала. И музыкантам, составившим ядро коллектива, было уготовано изменить облик хэви-метала. На протяжении 70-х Priest были проложили путь металлу как жанру такими классическими альбомами, как Sad Wings of Destiny (1976), Sin After Sin (1977) и Hell Bent for Leather (1978), а также одной из лучших концертных записей жанра Unleashed in the East (1979). В 80-е годы Priest уверенно покоряют мир, выступив в качестве хедлайнеров мировых арен благодаря таким классическим альбомам, как British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982), а также став одной из первых металлических групп, которую приняло зарождавшееся в то время MTV. На счету «Пристов» — хедлайн-выступления на легендарных фестивалях Monsters of Rock 1980 года, 1983 US Festival и 1985 Live Aid, им же принадлежит и изобретение классического образа металлистов в коже и шипах. Успех Judas Priest продолжался на протяжении 90-х годов и далее с приходом барабанщика Скотта Трэвиса, о чем свидетельствуют такие звездные альбомы, как Painkiller (1990), Angel of Retribution (2005) и A Touch of Evil: Live (2009), на последнем из которых Priest получили премию Грэмми за убийственное исполнение классической песни Dissident Aggressor. Триумфальное шествие Judas Priest продолжилось как на рубеже веков, так и в новом столетии, при этом важно отметить, что Judas Priest не бронзовеют, достаточно сказать, что последний альбом Judas Priest “Firepower” 2018 года стал самым успешным альбомом английского коллектива в хит-парадах, достигшего 5-й строчки чарта Billboard 200 и #5 места в чарте альбомов Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAir Supply - Greatest Hits (0198028618410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAvril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (01980280324...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBurzum - Hvis Lyset Tar Oss (0803341230156) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072672...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBring Me The Horizon - Sempiternal (0887654450210) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитScorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - The Future (0889854353919) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка