Bee Gees - Spirits Having Flown (0602508005657) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Spirits Having Flown
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401687
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508005657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Spirits Having Flown
Жанр
Диско
Трек-лист
Tragedy, Too Much Heaven, Love You InOut, Reaching Out, Spirits (Having Flown), Search, Find, Stop (Think Again), Living Together, I'm Satisfied, Until
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bee Gees - Spirits Having Flown (0602508005657) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tragedy, Too Much Heaven, Love You InOut, Reaching Out, Spirits (Having Flown), Search, Find, Stop (Think Again), Living Together, I'm Satisfied, Until
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508005657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Spirits Having Flown
Жанр
Диско
Трек-лист
Tragedy, Too Much Heaven, Love You InOut, Reaching Out, Spirits (Having Flown), Search, Find, Stop (Think Again), Living Together, I'm Satisfied, Until
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tragedy, Too Much Heaven, Love You InOut, Reaching Out, Spirits (Having Flown), Search, Find, Stop (Think Again), Living Together, I'm Satisfied, Until
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Без этого диска в коллекции не обойтись. Легендарный. Качество отличное.
Bee Gees - Spirits Having Flown (0602508005657) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bee Gees - Spirits Having Flown (0602508005657) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Без этого диска в коллекции не обойтись. Легендарный. Качество отличное.