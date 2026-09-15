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Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка

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Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227955335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Behind the Lines, Duchess, Guide Vocal, Man of Our Times, Misunderstanding, Heathaze, Turn It on Again, Alone Tonight, Cul-de-sac, Please Don T Ask, Duke S Travels, Duke S End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка

Duke, выпущенный 28 марта 1980 года, стал самым успешным альбомом Genesis на сегодняшний день и их первым альбомом № 1 в Великобритании. Издание на виниле 180 г. На альбоме Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд продолжили исследовать более поп-ориентированную сторону своего звучания, особенно в хитах "Turn It On Again" и композиции Коллинза "Misunderstanding". Альбом попал в американские чарты 26 апреля и поднялся на 11-е место, что стало еще одним пиком в карьере на тот момент.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227955335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Duke
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Behind the Lines, Duchess, Guide Vocal, Man of Our Times, Misunderstanding, Heathaze, Turn It on Again, Alone Tonight, Cul-de-sac, Please Don T Ask, Duke S Travels, Duke S End
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Duke, выпущенный 28 марта 1980 года, стал самым успешным альбомом Genesis на сегодняшний день и их первым альбомом № 1 в Великобритании. Издание на виниле 180 г. На альбоме Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд продолжили исследовать более поп-ориентированную сторону своего звучания, особенно в хитах "Turn It On Again" и композиции Коллинза "Misunderstanding". Альбом попал в американские чарты 26 апреля и поднялся на 11-е место, что стало еще одним пиком в карьере на тот момент.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Duke (0081227955335) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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