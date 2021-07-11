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Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 1
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 2
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 3
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 4
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 5
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 6
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 7
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 1
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 2
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 3
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 4
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 5
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 6
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 7
  • Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PANIC! AT THE DISCO
filter_none Товар входит в коллекцию PANIC! AT THE DISCO

Коллекция PANIC! AT THE DISCO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678657238
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка

Track List

A1 (Fuck a) Silver Lining 2:49
A2 Say Amen (Saturday Night) 3:09
A3 Hey Look Ma, I Made It 2:49
A4 High Hopes 3:11
A5 Roaring 20s 3:06
B1 Dancing's Not a Crime 3:39
B2 One of the Drunks 3:18
B3 The Overpass 2:57
B4 King of the Clouds 2:40
B5 Old Fashioned 2:46
B6 Dying in LA 3:49



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка

11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Классный альбом с момента воссоединения группы. Приятно оформлен, к пластинке нареканий нет. Диапазон частот в норме. рекомендую.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678657238
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.06.2018
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
PRAY FOR THE WICKED
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1 (Fuck a) Silver Lining 2:49
A2 Say Amen (Saturday Night) 3:09
A3 Hey Look Ma, I Made It 2:49
A4 High Hopes 3:11
A5 Roaring 20s 3:06
B1 Dancing's Not a Crime 3:39
B2 One of the Drunks 3:18
B3 The Overpass 2:57
B4 King of the Clouds 2:40
B5 Old Fashioned 2:46
B6 Dying in LA 3:49


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Классный альбом с момента воссоединения группы. Приятно оформлен, к пластинке нареканий нет. Диапазон частот в норме. рекомендую.

Недостатки:
Нет


Panic! At The Disco - Pray For The Wicked (0075678657238) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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