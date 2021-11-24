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Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 1
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 2
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 3
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 4
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 5
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 6
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 1
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 2
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 3
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 4
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 5
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 6
  • Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Bee Gees
filter_none Товар входит в коллекцию Bee Gees

Коллекция Bee Gees


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка

Track List

A1Spicks And Specks
A2New York Mining Disaster 1941
A3To Love Somebody
A4Massachusetts
A5Words
A6I've Gotta Get A Message To You
B1I Started A Joke
B2Lonely Days
B3How Can You Mend A Broken Heart
B4Jive Talkin'
B5Nights On Broadway
C1Fanny (Be Tender With My Love)
C2You Should Be Dancing
C3How Deep Is Your Love
C4Stayin' Alive
C5Night Fever
D1More Than A Woman
D2Too Much Heaven
D3Tragedy
D4Love You Inside Out
D5You Win Again

Отзывы о товаре Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка

24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень правильная компиляция лучших треков. Для того, чтобы послушать Stay Alive пришлось бы искать саундтрек Saturday Night Fever, т.к. эта песня и их главный хит был только там. Теперь можно заиметь все лучшие треки включая и заглавные хиты (в том числе с саундтрека, например Fever Night) на прекрасном двойном альбоме.

Недостатки:
Нет и быть не может.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Spicks And Specks
A2New York Mining Disaster 1941
A3To Love Somebody
A4Massachusetts
A5Words
A6I've Gotta Get A Message To You
B1I Started A Joke
B2Lonely Days
B3How Can You Mend A Broken Heart
B4Jive Talkin'
B5Nights On Broadway
C1Fanny (Be Tender With My Love)
C2You Should Be Dancing
C3How Deep Is Your Love
C4Stayin' Alive
C5Night Fever
D1More Than A Woman
D2Too Much Heaven
D3Tragedy
D4Love You Inside Out
D5You Win Again
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень правильная компиляция лучших треков. Для того, чтобы послушать Stay Alive пришлось бы искать саундтрек Saturday Night Fever, т.к. эта песня и их главный хит был только там. Теперь можно заиметь все лучшие треки включая и заглавные хиты (в том числе с саундтрека, например Fever Night) на прекрасном двойном альбоме.

Недостатки:
Нет и быть не может.


Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (0602567804574) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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