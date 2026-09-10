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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 420 руб.
8 347
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399356
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Описание товара Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003
Радиоуправляемый мусоровоз Mercedes-Benz Actros выполнен в масштабе 1:20. Многоканальный пульт дистанционного управления позволяет контролировать движение машины вперед/назад и вправо/влево. Кузов модели поднимается вручную, чтобы можно было высыпать содержимое., Большая кабина и огромный контейнер делают модель похожей на настоящий мусоровоз. Моделью легко управлять, она не имеет опасных мелких деталей, с управлением справиться даже ребенок в возрасте от 6 лет., Мусоровоз издает звук работы двигателя и другие звуковые сигналы, которые можно отключить. На кабине работают светящиеся маячки, в комплекте имеется комплект мусорного контейнера.
Радиоуправляемый мусоровоз Mercedes-Benz Actros выполнен в масштабе 1:20. Многоканальный пульт дистанционного управления позволяет контролировать движение машины вперед/назад и вправо/влево. Кузов модели поднимается вручную, чтобы можно было высыпать содержимое., Большая кабина и огромный контейнер делают модель похожей на настоящий мусоровоз. Моделью легко управлять, она не имеет опасных мелких деталей, с управлением справиться даже ребенок в возрасте от 6 лет., Мусоровоз издает звук работы двигателя и другие звуковые сигналы, которые можно отключить. На кабине работают светящиеся маячки, в комплекте имеется комплект мусорного контейнера.
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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