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ИБП APC Back-UPS BX950MI черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS BX950MI черный

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ИБП APC Back-UPS BX950MI черный - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397153
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х20
Вес, кг.
6.1

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX950MI черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC являются надежным решением для защиты ваших устройств от сбоев в электроснабжении и возможных поломок оборудования. Устройство весит 6,1 кг и предлагает активную мощность в 480 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при перебоях в основной сети. ИБП APC оснащен расширенными функциями защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от неожиданных электрических импульсов и скачков напряжения. Устройство поддерживает до шести розеток, из которых четыре питаются от батареи, обеспечивая дополнительное время работы для критически важных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж. Это значит, что ИБП может эффективно справляться со скачками напряжения и защищать подключенное оборудование от перенапряжения. С линейно-интерактивной топологией устройство автоматически выравнивает напряжение, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования. Полная мощность ИБП составляет 950 В·А, и в случае перебоев электроснабжения устройство переключается на батарею менее чем за 4 мс. Это минимальное время переключения гарантирует бесперебойную работу ваших устройств. ИБП APC выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, который позволяет установить его как в стойку, так и в вертикальном положении, адаптируя под ваши нужды. Использование модифицированной синусоиды для формы выходного напряжения подходит для большинства бытовых и офисных устройств. С одним фазным вводом, этот ИБП является прекрасным выбором для дома и малого офиса, обеспечивая надежную и многостороннюю защиту вашего оборудования. Бренд APC известен своим качеством и долговечностью, что делает данный ИБП надежным решением для вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX950MI черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC являются надежным решением для защиты ваших устройств от сбоев в электроснабжении и возможных поломок оборудования. Устройство весит 6,1 кг и предлагает активную мощность в 480 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при перебоях в основной сети. ИБП APC оснащен расширенными функциями защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от неожиданных электрических импульсов и скачков напряжения. Устройство поддерживает до шести розеток, из которых четыре питаются от батареи, обеспечивая дополнительное время работы для критически важных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж. Это значит, что ИБП может эффективно справляться со скачками напряжения и защищать подключенное оборудование от перенапряжения. С линейно-интерактивной топологией устройство автоматически выравнивает напряжение, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования. Полная мощность ИБП составляет 950 В·А, и в случае перебоев электроснабжения устройство переключается на батарею менее чем за 4 мс. Это минимальное время переключения гарантирует бесперебойную работу ваших устройств. ИБП APC выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, который позволяет установить его как в стойку, так и в вертикальном положении, адаптируя под ваши нужды. Использование модифицированной синусоиды для формы выходного напряжения подходит для большинства бытовых и офисных устройств. С одним фазным вводом, этот ИБП является прекрасным выбором для дома и малого офиса, обеспечивая надежную и многостороннюю защиту вашего оборудования. Бренд APC известен своим качеством и долговечностью, что делает данный ИБП надежным решением для вашей техники.
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