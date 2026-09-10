ИБП APC Back-UPS BX950MI черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX950MI черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC являются надежным решением для защиты ваших устройств от сбоев в электроснабжении и возможных поломок оборудования. Устройство весит 6,1 кг и предлагает активную мощность в 480 Вт, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при перебоях в основной сети. ИБП APC оснащен расширенными функциями защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от неожиданных электрических импульсов и скачков напряжения. Устройство поддерживает до шести розеток, из которых четыре питаются от батареи, обеспечивая дополнительное время работы для критически важных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж. Это значит, что ИБП может эффективно справляться со скачками напряжения и защищать подключенное оборудование от перенапряжения. С линейно-интерактивной топологией устройство автоматически выравнивает напряжение, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования. Полная мощность ИБП составляет 950 В·А, и в случае перебоев электроснабжения устройство переключается на батарею менее чем за 4 мс. Это минимальное время переключения гарантирует бесперебойную работу ваших устройств. ИБП APC выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, который позволяет установить его как в стойку, так и в вертикальном положении, адаптируя под ваши нужды. Использование модифицированной синусоиды для формы выходного напряжения подходит для большинства бытовых и офисных устройств. С одним фазным вводом, этот ИБП является прекрасным выбором для дома и малого офиса, обеспечивая надежную и многостороннюю защиту вашего оборудования. Бренд APC известен своим качеством и долговечностью, что делает данный ИБП надежным решением для вашей техники.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 600 руб.4150 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 16 690 руб.4173 руб. в СплитИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB
-
В наличииЦена 16 690 руб.4173 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
-
В наличииЦена 16 750 руб.4188 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
-
В наличииЦена 17 190 руб.4298 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
-
В наличииЦена 17 310 руб.4328 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1100
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
-
В наличииЦена 19 180 руб.4795 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX950MI черный