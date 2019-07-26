Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387712
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Long John Silver
|A2
|Aerie (Gang Of Eagles)
|A3
|Twilight Double Leader
|A4
|Milk Train
|A5
|The Son Of Jesus
|B1
|Easter?
|B2
|Trial By Fire
|B3
|Alexander The Medium
|B4
|Eat Starch Mom
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Long John Silver
|A2
|Aerie (Gang Of Eagles)
|A3
|Twilight Double Leader
|A4
|Milk Train
|A5
|The Son Of Jesus
|B1
|Easter?
|B2
|Trial By Fire
|B3
|Alexander The Medium
|B4
|Eat Starch Mom
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Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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