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Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 4
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 5
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 6
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 7
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 8
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 9
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 10
Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 4
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 5
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 6
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 7
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 8
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 9
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 10
  • Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387712
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка

Track List

A1Long John Silver
A2Aerie (Gang Of Eagles)
A3Twilight Double Leader
A4Milk Train
A5The Son Of Jesus
B1Easter?
B2Trial By Fire
B3Alexander The Medium
B4Eat Starch Mom

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Long John Silver (coloured) (0603497851829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.07.2019
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
LONG JOHN SILVER
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Long John Silver
A2Aerie (Gang Of Eagles)
A3Twilight Double Leader
A4Milk Train
A5The Son Of Jesus
B1Easter?
B2Trial By Fire
B3Alexander The Medium
B4Eat Starch Mom
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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