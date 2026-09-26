Accept - Blood Of The Nations (coloured) (0727361288433) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blood Of The Nations
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626172
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0727361288433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blood Of The Nations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beat The Bastards, Teutonic Terror, The Abyss, Blood Of The Nations, Shades Of Death, Locked And Loaded, Time Machine, Kill The Pain, Rolling Thunder, Pandemic, New World Comin', No Shelter, Bucket Full Of Hate
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Accept - Blood Of The Nations (coloured) (0727361288433) виниловая пластинка
"Blood of Nations" - это шедевр хэви-металлической пластинки! Настоящий классический шаблон Accept и тяжесть, но запоминающаяся гитарная работа и запоминающиеся припевы....
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0727361288433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blood Of The Nations
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beat The Bastards, Teutonic Terror, The Abyss, Blood Of The Nations, Shades Of Death, Locked And Loaded, Time Machine, Kill The Pain, Rolling Thunder, Pandemic, New World Comin', No Shelter, Bucket Full Of Hate
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Blood of Nations" - это шедевр хэви-металлической пластинки! Настоящий классический шаблон Accept и тяжесть, но запоминающаяся гитарная работа и запоминающиеся припевы....
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Accept - Blood Of The Nations (coloured) (0727361288433) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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