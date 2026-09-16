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Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка

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Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 1
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 2
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 3
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 4
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 5
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 6
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 7
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 8
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 9
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 10
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 11
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
American Capitalist
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 1
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 2
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 3
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 4
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 5
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 6
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 7
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 8
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 9
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 10
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 11
  • Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Eleven Seven Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eleven Seven
Barcode
[0849320070917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
American Capitalist
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
American Capitalist, Under and Over It, The Pride, Coming Down, Menace, Generation Dead, Back for More, Remember Everything, Wicked Ways, If I Fall, 100 Ways to Hate
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка

American Capitalist — третий студийный альбом американской грув-метал группы Five Finger Death Punch, вышедший 11 октября 2011 года. Это первый альбом группы без бас-гитариста Мэтта Снелла, который ушёл из группы в декабре 2010 года. Альбом занял третью строчку Billboard 200, с продажами более 90,000 копий за первую неделю. В сентябре 2012 года альбом был сертифицирован RIAA как золотой с продажами более 500 000 копий, а в 2017 году альбом стал платиновым.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Eleven Seven Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eleven Seven
Barcode
[0849320070917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
American Capitalist
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
American Capitalist, Under and Over It, The Pride, Coming Down, Menace, Generation Dead, Back for More, Remember Everything, Wicked Ways, If I Fall, 100 Ways to Hate
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
American Capitalist — третий студийный альбом американской грув-метал группы Five Finger Death Punch, вышедший 11 октября 2011 года. Это первый альбом группы без бас-гитариста Мэтта Снелла, который ушёл из группы в декабре 2010 года. Альбом занял третью строчку Billboard 200, с продажами более 90,000 копий за первую неделю. В сентябре 2012 года альбом был сертифицирован RIAA как золотой с продажами более 500 000 копий, а в 2017 году альбом стал платиновым.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Five Finger Death Punch - American Capitalist (Coloured) (0849320070917) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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