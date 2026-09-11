Black Sabbath - Reunion (0196587146214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652114
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Reunion (0196587146214) виниловая пластинка
Reunion — концертный альбом британской рок-группы Black Sabbath, записанный в декабре 1997 года и выпущенный в октябре 1998 года. Новое переиздание на тройном виниле.. На этом 3LP-сборнике представлены 16 концертных выступлений оригинального состава Black Sabbath, ремастированных с оригинальных пленок, а также 2 ремикшированных бонус-трека. Это воссоединение оригинального состава Black Sabbath, состоящего из Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. Альбом является первым переизданием с этим составом со времен альбома 1978 года Never Say Die!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Reunion — концертный альбом британской рок-группы Black Sabbath, записанный в декабре 1997 года и выпущенный в октябре 1998 года. Новое переиздание на тройном виниле.. На этом 3LP-сборнике представлены 16 концертных выступлений оригинального состава Black Sabbath, ремастированных с оригинальных пленок, а также 2 ремикшированных бонус-трека. Это воссоединение оригинального состава Black Sabbath, состоящего из Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. Альбом является первым переизданием с этим составом со времен альбома 1978 года Never Say Die!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Sabbath - Reunion (0196587146214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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