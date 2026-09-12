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George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка

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George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 1
George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 2
George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 3
George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Dreams Do Come True
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 1
  • George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 2
  • George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 3
  • George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699252
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497826636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Dreams Do Come True
Жанр
Jazz
Трек-лист
At Last, A Song For You, Pretend You’re Happy, A Long Time Ago, Love Is Blue My Romance, Autumn Leaves, Friends, My Prayer, Yesterday, One Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Benson - Dreams Do Come True (0603497826636) виниловая пластинка

В 1989 году Бенсон сотрудничал со знаменитым композитором-аранжировщиком Робертом Фарноном и его оркестром для создания альбома DREAMS DO COME TRUE. Пышные аранжировки Фарнона прекрасно дополняют задушевный вокал Бенсона и плавную гитарную игру в таких американских стандартах, как «Autumn Leaves», «At Last» и «My Romance». В завораживающую коллекцию также вошли переосмысленные классические поп-музыки, такие как «Yesterday» группы Beatles и «A Song For You» Леона Рассела. В 1976 году версия Бенсона «This Masquerade» Рассела стала его первым крупным хитом и получила премию «Грэмми» как «Запись года». Бенсон записал DREAMS DO COME TRUE в плодотворный период и решил отложить выпуск альбома. Тем временем записи пропали и оставались утерянными до недавнего времени, когда их вновь обнаружили в архиве Бенсона. Теперь, спустя 35 лет, альбом наконец-то получит должное издание. оригинальные сессии записи DREAMS DO COME TRUE были безупречно записаны обладателем премии Грэмми инженером Элом Шмидтом, который управлял консолью записи некоторых из самых успешных альбомов Бенсона. Все 11 треков были обновлены для предстоящего релиза. Бенсон сотрудничал с удостоенным премии Грэмми пианистом, композитором и аранжировщиком Рэнди Уолдманом в качестве его сопродюсера, добавляя наложения и выразительные хоровые аранжировки на протяжении всей обновленной пластинки. Этот альбом знаменует собой последнюю главу в блестящей карьере Бенсона как гиганта джаза и современной музыки. За время работы в Warner Records с 1976 по 1993 год Бенсон выпустил 12 студийных альбомов, включая BREEZIN. Эта революционная пластинка не только возглавила чарты поп-музыки, R&amp;amp;B и джаза, но и принесла Бенсону три из 10 премий Грэмми. Трижды платиновый альбом BREEZIN остается одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. В 2009 году Национальный фонд искусств (NEA) признал Бенсона мастером джаза, что является высшей наградой страны для джазовых исполнителей.

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497826636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Dreams Do Come True
Жанр
Jazz
Трек-лист
At Last, A Song For You, Pretend You’re Happy, A Long Time Ago, Love Is Blue My Romance, Autumn Leaves, Friends, My Prayer, Yesterday, One Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В 1989 году Бенсон сотрудничал со знаменитым композитором-аранжировщиком Робертом Фарноном и его оркестром для создания альбома DREAMS DO COME TRUE. Пышные аранжировки Фарнона прекрасно дополняют задушевный вокал Бенсона и плавную гитарную игру в таких американских стандартах, как «Autumn Leaves», «At Last» и «My Romance». В завораживающую коллекцию также вошли переосмысленные классические поп-музыки, такие как «Yesterday» группы Beatles и «A Song For You» Леона Рассела. В 1976 году версия Бенсона «This Masquerade» Рассела стала его первым крупным хитом и получила премию «Грэмми» как «Запись года». Бенсон записал DREAMS DO COME TRUE в плодотворный период и решил отложить выпуск альбома. Тем временем записи пропали и оставались утерянными до недавнего времени, когда их вновь обнаружили в архиве Бенсона. Теперь, спустя 35 лет, альбом наконец-то получит должное издание. оригинальные сессии записи DREAMS DO COME TRUE были безупречно записаны обладателем премии Грэмми инженером Элом Шмидтом, который управлял консолью записи некоторых из самых успешных альбомов Бенсона. Все 11 треков были обновлены для предстоящего релиза. Бенсон сотрудничал с удостоенным премии Грэмми пианистом, композитором и аранжировщиком Рэнди Уолдманом в качестве его сопродюсера, добавляя наложения и выразительные хоровые аранжировки на протяжении всей обновленной пластинки. Этот альбом знаменует собой последнюю главу в блестящей карьере Бенсона как гиганта джаза и современной музыки. За время работы в Warner Records с 1976 по 1993 год Бенсон выпустил 12 студийных альбомов, включая BREEZIN. Эта революционная пластинка не только возглавила чарты поп-музыки, R&amp;amp;B и джаза, но и принесла Бенсону три из 10 премий Грэмми. Трижды платиновый альбом BREEZIN остается одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. В 2009 году Национальный фонд искусств (NEA) признал Бенсона мастером джаза, что является высшей наградой страны для джазовых исполнителей.
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