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Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка

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Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Everyday, Heartbeat, Peggy Sue, That'll Be The Day, Words Of Love, Rock Me My Baby, It's So Easy, Maybe Baby, Oh Boy!, Real Wild Child, I'm Gonna Love You Too, It Doesn't Matter Anymore, Not Fade Away, Well... All Right, Raining In My Heart, True Love Ways, Rave On, Peggy Sue Got Married, Ready Teddy, Rock Around With Ollie Vee, Think It Over, Lonesome Tears, You've Got Love, You're So Square (Baby I Don't Care), Blue Days, Black Nights, Crying, Waiting, Hoping, Learning The Game, Valley Of Tear
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка

Track List

A1Everyday2:08
A2Heartbeat2:10
A3Peggy Sue2:31
A4That'll Be The Day2:18
A5Words Of Love1:56
A6Rock Me My Baby1:49
A7It's So Easy2:11
A8Maybe Baby2:05
B1Oh Boy!2:09
B2Real Wild Child2:20
B3I'm Gonna Love You Too2:15
B4It Doesn't Matter Anymore2:06
B5Not Fade Away2:22
B6Well...Alright2:15
B7Raining In My Heart2:51
B8True Love Ways2:52
C1Rave On1:51
C2Peggy Sue Got Married2:09
C3Ready Teddy1:34
C4Rock Around With Ollie Vee2:14
C5Think It Over1:48
C6Lonesome Tears1:49
C7You've Got Love2:04
C8You're So Square (Baby I Don't Care)1:37
D1Blue Days, Black Nights2:06
D2Crying, Waiting, Hoping2:16
D3Learning The Game2:12
D4Valley Of Tears2:10
D5I'm Changing All Those Changes2:15
D6Listen To Me2:22
D7Early In The Morning2:08
D8Fools Paradise2:31
E1Don't Kome Back Knockin'2:15
E2Love Me2:08
E3Mailman, Bring Me No More Blues2:13
E4I'm Looking For Someone To Love1:55
E5Tell Me How2:01
E6You Are My One Desire2:23
E7Look At Me2:08
E8It's Too Late2:25
E9Last Night1:56
F1Send Me Some Lovin'2:37
F2Reminiscing1:54
F3Midnight Shift2:13
F4Moondreams2:42
F5Ting-A-Ling2:42
F6What To Do1:56
F7Little Baby1:58
F8Modern Don Juan2:40
F9Take Your Time1:58

Отзывы о товаре Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Holly
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Everyday, Heartbeat, Peggy Sue, That'll Be The Day, Words Of Love, Rock Me My Baby, It's So Easy, Maybe Baby, Oh Boy!, Real Wild Child, I'm Gonna Love You Too, It Doesn't Matter Anymore, Not Fade Away, Well... All Right, Raining In My Heart, True Love Ways, Rave On, Peggy Sue Got Married, Ready Teddy, Rock Around With Ollie Vee, Think It Over, Lonesome Tears, You've Got Love, You're So Square (Baby I Don't Care), Blue Days, Black Nights, Crying, Waiting, Hoping, Learning The Game, Valley Of Tear
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Everyday2:08
A2Heartbeat2:10
A3Peggy Sue2:31
A4That'll Be The Day2:18
A5Words Of Love1:56
A6Rock Me My Baby1:49
A7It's So Easy2:11
A8Maybe Baby2:05
B1Oh Boy!2:09
B2Real Wild Child2:20
B3I'm Gonna Love You Too2:15
B4It Doesn't Matter Anymore2:06
B5Not Fade Away2:22
B6Well...Alright2:15
B7Raining In My Heart2:51
B8True Love Ways2:52
C1Rave On1:51
C2Peggy Sue Got Married2:09
C3Ready Teddy1:34
C4Rock Around With Ollie Vee2:14
C5Think It Over1:48
C6Lonesome Tears1:49
C7You've Got Love2:04
C8You're So Square (Baby I Don't Care)1:37
D1Blue Days, Black Nights2:06
D2Crying, Waiting, Hoping2:16
D3Learning The Game2:12
D4Valley Of Tears2:10
D5I'm Changing All Those Changes2:15
D6Listen To Me2:22
D7Early In The Morning2:08
D8Fools Paradise2:31
E1Don't Kome Back Knockin'2:15
E2Love Me2:08
E3Mailman, Bring Me No More Blues2:13
E4I'm Looking For Someone To Love1:55
E5Tell Me How2:01
E6You Are My One Desire2:23
E7Look At Me2:08
E8It's Too Late2:25
E9Last Night1:56
F1Send Me Some Lovin'2:37
F2Reminiscing1:54
F3Midnight Shift2:13
F4Moondreams2:42
F5Ting-A-Ling2:42
F6What To Do1:56
F7Little Baby1:58
F8Modern Don Juan2:40
F9Take Your Time1:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Holly - Platinum Collection (3Lp) (5060403742865) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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