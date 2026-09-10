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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)

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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384805
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колеса для стойки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
4

Описание товара Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)

Комплект из 3-х 100мм колес Manfrotto с тормозом. Совместимы со стойками с круглыми ногами диаметром 22 мм. Очень плавное передвижение.

Отзывы о товаре Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колеса для стойки
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из 3-х 100мм колес Manfrotto с тормозом. Совместимы со стойками с круглыми ногами диаметром 22 мм. Очень плавное передвижение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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