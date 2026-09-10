Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385343
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A
Manfrotto 143A - шарнирный кронштейн Magic Arm с центральным рычагом фиксации всех трёх шарниров в комплекте с креплением для камеры/зонта 143BKT. Может использоваться как с камерой, так и с осветительными приборами. Характеристики: Вес 1170 г. Длина плеча кронштейна 53 см. Диаметр плеча кронштейна 20 мм. Крепление (нижнее) 1/4? внутренняя резьба, 5/8? (16 мм) палец. Верхнее крепление 5/8? (16 мм) гнездо, 5/8? (16 мм) палец, 1/4? винт, 3/8? винт, 3/8? внутренняя резьба. Совместимость с зажимом Super Clamp. Материал Алюминий. Максимальная нагрузка 3 кг.
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Manfrotto 143A - шарнирный кронштейн Magic Arm с центральным рычагом фиксации всех трёх шарниров в комплекте с креплением для камеры/зонта 143BKT. Может использоваться как с камерой, так и с осветительными приборами. Характеристики: Вес 1170 г. Длина плеча кронштейна 53 см. Диаметр плеча кронштейна 20 мм. Крепление (нижнее) 1/4? внутренняя резьба, 5/8? (16 мм) палец. Верхнее крепление 5/8? (16 мм) гнездо, 5/8? (16 мм) палец, 1/4? винт, 3/8? винт, 3/8? внутренняя резьба. Совместимость с зажимом Super Clamp. Материал Алюминий. Максимальная нагрузка 3 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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