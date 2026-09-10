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Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A

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Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385343
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A

Manfrotto 143A - шарнирный кронштейн Magic Arm с центральным рычагом фиксации всех трёх шарниров в комплекте с креплением для камеры/зонта 143BKT. Может использоваться как с камерой, так и с осветительными приборами. Характеристики: Вес 1170 г. Длина плеча кронштейна 53 см. Диаметр плеча кронштейна 20 мм. Крепление (нижнее) 1/4? внутренняя резьба, 5/8? (16 мм) палец. Верхнее крепление 5/8? (16 мм) гнездо, 5/8? (16 мм) палец, 1/4? винт, 3/8? винт, 3/8? внутренняя резьба. Совместимость с зажимом Super Clamp. Материал Алюминий. Максимальная нагрузка 3 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн шарнирный Manfrotto 143A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
3
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto 143A - шарнирный кронштейн Magic Arm с центральным рычагом фиксации всех трёх шарниров в комплекте с креплением для камеры/зонта 143BKT. Может использоваться как с камерой, так и с осветительными приборами. Характеристики: Вес 1170 г. Длина плеча кронштейна 53 см. Диаметр плеча кронштейна 20 мм. Крепление (нижнее) 1/4? внутренняя резьба, 5/8? (16 мм) палец. Верхнее крепление 5/8? (16 мм) гнездо, 5/8? (16 мм) палец, 1/4? винт, 3/8? винт, 3/8? внутренняя резьба. Совместимость с зажимом Super Clamp. Материал Алюминий. Максимальная нагрузка 3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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