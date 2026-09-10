Журавль Avenger D650 Avenger Junior Boom Arm with Counterweight
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Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
163
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384055
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
163
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.1х0.1
Вес, кг.
14.8
Описание товара Журавль Avenger D650 Avenger Junior Boom Arm with Counterweight
Стальная телескопическая перекладина-журавль Avenger D650 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования. Она позволяет размещать осветители в самых сложных позициях. Сильный стальной противовес обеспечивает плавную работу и стабильность. Длина перекладины регулируется от 163 до 300 см. Подходит для студийных стоек с посадочным гнездом 1 1/8 (28 мм). Верхнее крепление имеет шпильку 5/8 (16 мм). Нагрузка при максимальном удлинении 10 кг, при минимальном - 40 кг. Вес 6,8 кг.
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Бренд
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
163
Страна производитель
Китай
Стальная телескопическая перекладина-журавль Avenger D650 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования. Она позволяет размещать осветители в самых сложных позициях. Сильный стальной противовес обеспечивает плавную работу и стабильность. Длина перекладины регулируется от 163 до 300 см. Подходит для студийных стоек с посадочным гнездом 1 1/8 (28 мм). Верхнее крепление имеет шпильку 5/8 (16 мм). Нагрузка при максимальном удлинении 10 кг, при минимальном - 40 кг. Вес 6,8 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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