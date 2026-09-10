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Журавль Manfrotto 420CSU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Журавль Manfrotto 420CSU

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Журавль Manfrotto 420CSU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
131
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 113 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384861
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
131
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 113 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
5

Описание товара Журавль Manfrotto 420CSU

Стандартная световая стойка или комбинация стойка+журавль. Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости. Ноги с двойными распорками от центр. колонны для устойчивости. Комплектуется спигот-адаптером 013 со стальной хромированной отделкой.

Отзывы о товаре Журавль Manfrotto 420CSU




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная высота, см
131
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 113 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартная световая стойка или комбинация стойка+журавль. Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости. Ноги с двойными распорками от центр. колонны для устойчивости. Комплектуется спигот-адаптером 013 со стальной хромированной отделкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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