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Кофемолка Centek CT-1358 Violet купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Centek CT-1358 Violet

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Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 1
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 2
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 3
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 4
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 5
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 6
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 7
Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 1
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 2
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 3
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 4
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 5
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 6
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 7
  • Кофемолка Centek CT-1358 Violet - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377830
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Кофемолка Centek CT-1358 Violet

Кофемолка Centek CT-1358 заключена в модный черно-фиолетовый корпус из экологичного пластика с прозрачной крышкой и выглядит очень привлекательно. Система помола представлена ротационными ножами из нержавеющей стали, которые справляются с кофейными зернами и специями в считанные секунды благодаря мощности устройства в 200 ватт. Работа устройства осуществляется на 1 скорости. Величина порции для помола может составлять от 10 до 60 г. Импульсный режим работы также входит в конфигурацию устройства. Чаша Centek CT-1358 выполнена из нержавеющей стали, также как ее ножи. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за происходящим внутри кофемолки. Длина шнура модели составляет 1 м.

Отзывы о товаре Кофемолка Centek CT-1358 Violet




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Centek CT-1358 заключена в модный черно-фиолетовый корпус из экологичного пластика с прозрачной крышкой и выглядит очень привлекательно. Система помола представлена ротационными ножами из нержавеющей стали, которые справляются с кофейными зернами и специями в считанные секунды благодаря мощности устройства в 200 ватт. Работа устройства осуществляется на 1 скорости. Величина порции для помола может составлять от 10 до 60 г. Импульсный режим работы также входит в конфигурацию устройства. Чаша Centek CT-1358 выполнена из нержавеющей стали, также как ее ножи. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за происходящим внутри кофемолки. Длина шнура модели составляет 1 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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