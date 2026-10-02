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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053)

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Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 1
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 2
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 3
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 4
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 5
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 6
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 7
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 8
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 9
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 10
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 11
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 12
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 13
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 14
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 15
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал губок
углеродистая сталь
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 7
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 8
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 9
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 10
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 11
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 12
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 13
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 14
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 15
  • Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053)
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
углеродистая сталь
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053)

Плоскогубцы 160 мм СИБРТЕХ 17053 - применяются в различных слесарных и монтажных работах, используются для захвата и удержания предметов различной формы, а также перекусывания проводов и проволоки. Особенности: Изготовлены из кованой стали 45, закаленной в масле; Рабочие части имеют фосфатированию поверхность с частичным шлифованием; Трехкомпонентные рукоятки с широкими упорами удобны в работе.



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Теги товара: 160 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
углеродистая сталь
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскогубцы 160 мм СИБРТЕХ 17053 - применяются в различных слесарных и монтажных работах, используются для захвата и удержания предметов различной формы, а также перекусывания проводов и проволоки. Особенности: Изготовлены из кованой стали 45, закаленной в масле; Рабочие части имеют фосфатированию поверхность с частичным шлифованием; Трехкомпонентные рукоятки с широкими упорами удобны в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17053 (17053) - купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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