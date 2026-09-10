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Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
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  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 5
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 6
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 7
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 8
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 9
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 10
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 11
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 12
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 13
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 14
  • Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349053
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Длина, мм
200
Материал губок
углеродистая сталь
Материал рукоятки
пластик
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х2х2
Вес, г.
367

Описание товара Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)

Набор инструментов Matrix — надежный помощник для ваших задач. Удлинённая форма — 200 мм — позволяет работать с деталями даже в труднодоступных местах, а прочные пластиковые рукоятки удобно лежат в руке и облегчают длительный хват. Такой набор подойдёт для множества домашних и профессиональных работ, добавляя универсальность вашему инструментарию.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Длина, мм
200
Материал губок
углеродистая сталь
Материал рукоятки
пластик
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Matrix — надежный помощник для ваших задач. Удлинённая форма — 200 мм — позволяет работать с деталями даже в труднодоступных местах, а прочные пластиковые рукоятки удобно лежат в руке и облегчают длительный хват. Такой набор подойдёт для множества домашних и профессиональных работ, добавляя универсальность вашему инструментарию.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм
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Отзывы


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