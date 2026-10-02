Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17050 (17050)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал губок
сталь 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 349091
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х3
Вес, г.
250
Описание товара Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17050 (17050)
Набор плоскогубцев и пассатижей СИБРТЕХ длиной 160 мм — это универсальное решение для домашних и профессиональных задач. Компактные размеры позволяют с лёгкостью работать даже в труднодоступных местах, а двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надёжный хват во время продолжительной работы. Бренд СибрТех — ваш помощник при ремонте, сборке мебели и мелком бытовом ремонте.
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Теги товара: 160 мм
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал губок
сталь 45
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Набор плоскогубцев и пассатижей СИБРТЕХ длиной 160 мм — это универсальное решение для домашних и профессиональных задач. Компактные размеры позволяют с лёгкостью работать даже в труднодоступных местах, а двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортный и надёжный хват во время продолжительной работы. Бренд СибрТех — ваш помощник при ремонте, сборке мебели и мелком бытовом ремонте.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
Плоскогубцы комбинированные СибрТех 17050 (17050) - по цене 360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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