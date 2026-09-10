Плоскогубцы Matrix Econom 16992
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Характеристики
Описание товара Плоскогубцы Matrix Econom 16992
Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
- Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
- Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
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Шлифованные плоскогубцы Matrix Econom 16992 длиной 160 мм, с пластмассовыми рукоятками, необходимы для выполнения слесарных, столярных и монтажных работ. Они удерживают плоские и круглые предметы, а также перекусывают проволоку и провода. Губки с зазубренной поверхностью надежно фиксируют детали. Инструмент используется во время строительства, ремонта, обслуживания автомобилей, а также полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из углеродистой стали 45, поверхность стальных частей отшлифована.
- Высокий ресурс — режущие элементы закалены высокочастотными токами до твердости около 46 HRC и долго сохраняют остроту.
- Устойчивость к деформации при высоких нагрузках — зажимные части имеют твердость около 40 HRC.
- Надежный хват — благодаря ограничителям пластмассовые рукоятки не выскальзывают из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 160 мм
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