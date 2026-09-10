Мини-печь Delta D-0123 Green

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327043
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Духовка электрическая предназначена для приготовления мясных, рыбных, овощных блюд, а также выпечки изделий из теста в бытовых либо аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах. Два ТЭНа повышенной мощности: верхний и нижний. Специальное покрытие внутренней камеры концентрирует тепло, облегчает чистку и уход. Дверца из термостойкого стекла. Решетка. Прямоугольный противень. Регулируемая высота полки. Световой индикатор работы. Три режима работы. Регулировка температуры от 50° до 320°С. Функция автоотключения - отключение духовки по окончании времени приготовления. Звуковое оповещение о конце приготовления. Таймер на 90 минут.
Духовка электрическая предназначена для приготовления мясных, рыбных, овощных блюд, а также выпечки изделий из теста в бытовых либо аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах. Два ТЭНа повышенной мощности: верхний и нижний. Специальное покрытие внутренней камеры концентрирует тепло, облегчает чистку и уход. Дверца из термостойкого стекла. Решетка. Прямоугольный противень. Регулируемая высота полки. Световой индикатор работы. Три режима работы. Регулировка температуры от 50° до 320°С. Функция автоотключения - отключение духовки по окончании времени приготовления. Звуковое оповещение о конце приготовления. Таймер на 90 минут.
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