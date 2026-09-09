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Мышь Gembird MUSW-400-G Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gembird MUSW-400-G Gold

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Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 1
Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 2
Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 3
Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 3
  • Мышь Gembird MUSW-400-G Gold - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
470 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301511
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Gembird MUSW-400-G Gold

Беспроводная оптическая мышь с бесшумными кнопками и трехуровневой системой экономии энергии. Работает на одном комплекте батареек до 6 месяцев. Бесшумный клик Смена разрешения (800/1200/1600 DPI).

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-400-G Gold




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Беспроводная оптическая мышь с бесшумными кнопками и трехуровневой системой экономии энергии. Работает на одном комплекте батареек до 6 месяцев. Бесшумный клик Смена разрешения (800/1200/1600 DPI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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