Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black
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Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 301501
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
93
Описание товара Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black
Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное позиционирование курсора. Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы. Оптический сенсор мыши позволяет работать практически на любой поверхности. Нано-ресивер: компактный приемник сигнала, который можно оставлять включенным в порт компьютера даже при транспортировке, не боясь его потери или повреждений, т.к. он выступает из корпуса компьютера всего лишь на несколько миллиметров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное позиционирование курсора. Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы. Оптический сенсор мыши позволяет работать практически на любой поверхности. Нано-ресивер: компактный приемник сигнала, который можно оставлять включенным в порт компьютера даже при транспортировке, не боясь его потери или повреждений, т.к. он выступает из корпуса компьютера всего лишь на несколько миллиметров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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