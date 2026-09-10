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Мышь Qumo Office M14 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Qumo Office M14 Red

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Мышь Qumo Office M14 Red - фото 1
Мышь Qumo Office M14 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Qumo Office M14 Red - фото 1
  • Мышь Qumo Office M14 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412184
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Qumo Office M14 Red

Компьютерная проводная офисная мышь представляет собой прежде всего удобный аксессуар для офисной работы. Классическое решение — просто мышка, ничего лишнего, и достаточно крупный корпус, который удобен для любой ладони.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Office M14 Red




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная проводная офисная мышь представляет собой прежде всего удобный аксессуар для офисной работы. Классическое решение — просто мышка, ничего лишнего, и достаточно крупный корпус, который удобен для любой ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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