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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 2
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 3
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 4
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 5
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 6
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 7
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 1
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 2
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 3
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 5
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 6
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 7
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291666
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, венчик, насадка для пюре, измельчитель, мерный стакан, нож, переходник для насадки
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
взбивание, измельчение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х33
Вес, кг.
1.61

Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33

Блендер Scarlett SC-HB42M33 это устройство 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре. Две скорости работы, эргономичная ручка обеспечивают удобное управление одной рукой. Двух скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов. Специальная насадка для картофельного пюре с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков. Особенности: Максимальная мощность 700 Вт 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре Измельчитель 0.6л Насадка блендер из нержавеющей стали «Steel Pro» Венчик для взбивания Насадка для картофельного пюре - специальная насадка с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков Мерный стакан 0.6л 2 скорости работы - управление одной рукой. 2-х скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов Эргономичная ручка

Отзывы о товаре Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, венчик, насадка для пюре, измельчитель, мерный стакан, нож, переходник для насадки
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
взбивание, измельчение
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Scarlett SC-HB42M33 это устройство 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре. Две скорости работы, эргономичная ручка обеспечивают удобное управление одной рукой. Двух скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов. Специальная насадка для картофельного пюре с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков. Особенности: Максимальная мощность 700 Вт 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре Измельчитель 0.6л Насадка блендер из нержавеющей стали «Steel Pro» Венчик для взбивания Насадка для картофельного пюре - специальная насадка с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков Мерный стакан 0.6л 2 скорости работы - управление одной рукой. 2-х скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов Эргономичная ручка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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