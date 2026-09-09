Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42M33
Блендер Scarlett SC-HB42M33 это устройство 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре. Две скорости работы, эргономичная ручка обеспечивают удобное управление одной рукой. Двух скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов. Специальная насадка для картофельного пюре с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков. Особенности: Максимальная мощность 700 Вт 4 в 1: подходит для измельчения, взбивания, смешивания, приготовления картофельного пюре Измельчитель 0.6л Насадка блендер из нержавеющей стали «Steel Pro» Венчик для взбивания Насадка для картофельного пюре - специальная насадка с двумя широкими лопастями приготовит идеальное воздушное пюре без комочков Мерный стакан 0.6л 2 скорости работы - управление одной рукой. 2-х скоростей достаточно для переработки как твердых, так и мягких продуктов Эргономичная ручка
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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