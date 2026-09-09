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Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Basic-610 Black (63610)

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Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 1
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 2
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 3
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 4
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 5
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 6
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 7
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 8
Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 1
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 2
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 3
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 4
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 5
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 6
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 7
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 8
  • Нaушники Defender Basic-610 Black (63610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290072
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Нaушники Defender Basic-610 Black (63610)

Проводные наушники Defender Basic 610 – практичная модель с базовым функционалом, получившая в свое оснащение разъем jack 3.5 mm для возможности подключения к подавляющему большинству мобильных устройств. Кабель имеет плоскую форму, что препятствует его спутыванию при хранении. Длины, равной 1.1 м, будет достаточно для различных сценариев использования наушников. Скромный вес 10 г обеспечен легким пластиковым корпусом, благодаря которому устройство практически не ощущается в ушах. Классический черный цвет с серебристыми вставками позволит наушникам стать гармоничным дополнением любого образа. Проводные наушники Defender Basic 610 обеспечивают комфортную посадку в ушах и идеально подходят для многочасового использования благодаря внутриканальным амбушюрам с силиконовыми вкладышами. Надежно фиксируясь в ушном канале, они отсекают практически все звуки окружающего мира, оставляя меломана наедине с любимой музыкой. Расширенный диапазон частот 15-20000 Гц обеспечивает более глубокий и бархатистый бас.

Отзывы о товаре Нaушники Defender Basic-610 Black (63610)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
1.1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводные наушники Defender Basic 610 – практичная модель с базовым функционалом, получившая в свое оснащение разъем jack 3.5 mm для возможности подключения к подавляющему большинству мобильных устройств. Кабель имеет плоскую форму, что препятствует его спутыванию при хранении. Длины, равной 1.1 м, будет достаточно для различных сценариев использования наушников. Скромный вес 10 г обеспечен легким пластиковым корпусом, благодаря которому устройство практически не ощущается в ушах. Классический черный цвет с серебристыми вставками позволит наушникам стать гармоничным дополнением любого образа. Проводные наушники Defender Basic 610 обеспечивают комфортную посадку в ушах и идеально подходят для многочасового использования благодаря внутриканальным амбушюрам с силиконовыми вкладышами. Надежно фиксируясь в ушном канале, они отсекают практически все звуки окружающего мира, оставляя меломана наедине с любимой музыкой. Расширенный диапазон частот 15-20000 Гц обеспечивает более глубокий и бархатистый бас.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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