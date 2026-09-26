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Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)

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Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 1
Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 2
Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
  • Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 1
  • Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 2
  • Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290075
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
23х17х9
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)

Defender Gryphon 751 (63751) – отличные стереонаушники без микрофона, с регулятором громкости и длинным кабелем для подключения к компьютеру или другому источнику звука. Благодаря эргономичным мягким амбушюрам пользоваться устройством удобно даже на протяжении длительного времени. Отлично подходят как для прослушивания музыки, так и для игр или просмотра фильма.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Нaушники Defender Gryphon-751 Black (63751)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Описание
Defender Gryphon 751 (63751) – отличные стереонаушники без микрофона, с регулятором громкости и длинным кабелем для подключения к компьютеру или другому источнику звука. Благодаря эргономичным мягким амбушюрам пользоваться устройством удобно даже на протяжении длительного времени. Отлично подходят как для прослушивания музыки, так и для игр или просмотра фильма.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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