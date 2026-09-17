Наушники RITMIX RH-524TV, кабель 5м, черный (80001008)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 742877
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
5
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники RITMIX RH-524TV, кабель 5м, черный (80001008)
Наушники Ritmix в чёрном цвете объединяют мониторную охватывающую конструкцию, поддержку Apt-X и активное шумоподавление. Они подойдут для игр, прослушивания музыки и общения благодаря встроенному микрофону. Модель поддерживает Bluetooth и TWS, а также проводное подключение через jack 3.5 mm. Кабель длиной 5 метров даёт свободу размещения, а отсоединяемая конструкция упрощает его замену или подключение. Сопротивление 32 ? делает наушники универсальным решением для повседневного использования. Предусмотрен проводной способ зарядки чехла.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
5
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Ritmix в чёрном цвете объединяют мониторную охватывающую конструкцию, поддержку Apt-X и активное шумоподавление. Они подойдут для игр, прослушивания музыки и общения благодаря встроенному микрофону. Модель поддерживает Bluetooth и TWS, а также проводное подключение через jack 3.5 mm. Кабель длиной 5 метров даёт свободу размещения, а отсоединяемая конструкция упрощает его замену или подключение. Сопротивление 32 ? делает наушники универсальным решением для повседневного использования. Предусмотрен проводной способ зарядки чехла.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Проводные, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники RITMIX RH-524TV, кабель 5м, черный (80001008) - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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