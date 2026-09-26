Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622233
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
53
Описание товара Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White: комфорт и качество звука Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это стильный и практичный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря своему дизайну и качественным материалам, они станут отличным дополнением к вашему смартфону или другому устройству.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White: комфорт и качество звука Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P — это стильный и практичный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря своему дизайну и качественным материалам, они станут отличным дополнением к вашему смартфону или другому устройству.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E303P White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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