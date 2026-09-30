Наушники Oklick HS-M143VB черный
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-M143VB черный
Наушники Oklick — это сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и идеально подходят для повседневного использования. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для проведения телефонных разговоров или онлайн-конференций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая свободу движения и комфорт при использовании. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 мм делает их совместимыми с большинством современных устройств — от смартфонов до компьютеров. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, гарантируя превосходное звучание и долгий срок службы.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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