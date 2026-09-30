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Наушники Oklick HS-M143VB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-M143VB черный

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Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 7
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Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 13
Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 14
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Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 1
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 2
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 3
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 4
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 5
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 6
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 7
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 8
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 9
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 10
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 11
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 12
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 13
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 14
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 15
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 16
  • Наушники Oklick HS-M143VB черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109356
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Oklick HS-M143VB черный

Наушники Oklick — это сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и идеально подходят для повседневного использования. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для проведения телефонных разговоров или онлайн-конференций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая свободу движения и комфорт при использовании. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 мм делает их совместимыми с большинством современных устройств — от смартфонов до компьютеров. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, гарантируя превосходное звучание и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-M143VB черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick — это сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и идеально подходят для повседневного использования. Они оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для проведения телефонных разговоров или онлайн-конференций. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая свободу движения и комфорт при использовании. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 мм делает их совместимыми с большинством современных устройств — от смартфонов до компьютеров. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, гарантируя превосходное звучание и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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