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Наушники Hoco M55 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Hoco M55 Black

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Наушники Hoco M55 Black - фото 3
Наушники Hoco M55 Black - фото 4
Наушники Hoco M55 Black - фото 5
Наушники Hoco M55 Black - фото 6
Наушники Hoco M55 Black - фото 7
Наушники Hoco M55 Black - фото 8
Наушники Hoco M55 Black - фото 9
Наушники Hoco M55 Black - фото 10
Наушники Hoco M55 Black - фото 11
Наушники Hoco M55 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 1
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 2
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 3
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 4
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 5
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 6
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 7
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 8
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 9
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 10
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 11
  • Наушники Hoco M55 Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279862
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
140

Описание товара Наушники Hoco M55 Black

Благодаря проводной гарнитуре Hoco M55 музыка станет вашим главным спутником в любой удобной ситуации. Модель, представленная в элегантном белом цвете, использует для подключения штекер jack 3.5 mm, что позволит использовать ее с подавляющим большинством мобильных устройств, представленных на рынке. Подсоединение по проводу гарантирует стабильную передачу аудиосигнала без каких-либо задержек, что особенно актуально для мобильного гейминга. Эргономичные пластиковые вкладыши способствуют комфортной и надежной фиксации в ушах. Проводная гарнитура Hoco M55 хорошо изолирует слушателя от звуков окружающего мира благодаря закрытому акустическому оформлению, что позволит наслаждаться музыкой даже во время поездки на велосипеде или при движении по шумной улице. Динамические излучатели диаметром 14.2 мм обеспечивают хорошую детализацию при воспроизведении музыки любых жанров благодаря поддержке частотного диапазона 20-20000 Гц. Микрофон и трехкнопочный пульт управления пригодятся для ответа на звонки в режиме Hands Free.

Отзывы о товаре Наушники Hoco M55 Black




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря проводной гарнитуре Hoco M55 музыка станет вашим главным спутником в любой удобной ситуации. Модель, представленная в элегантном белом цвете, использует для подключения штекер jack 3.5 mm, что позволит использовать ее с подавляющим большинством мобильных устройств, представленных на рынке. Подсоединение по проводу гарантирует стабильную передачу аудиосигнала без каких-либо задержек, что особенно актуально для мобильного гейминга. Эргономичные пластиковые вкладыши способствуют комфортной и надежной фиксации в ушах. Проводная гарнитура Hoco M55 хорошо изолирует слушателя от звуков окружающего мира благодаря закрытому акустическому оформлению, что позволит наслаждаться музыкой даже во время поездки на велосипеде или при движении по шумной улице. Динамические излучатели диаметром 14.2 мм обеспечивают хорошую детализацию при воспроизведении музыки любых жанров благодаря поддержке частотного диапазона 20-20000 Гц. Микрофон и трехкнопочный пульт управления пригодятся для ответа на звонки в режиме Hands Free.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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