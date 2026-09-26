Наушники Defender Defender Aura 101 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
140
Описание товара Наушники Defender Defender Aura 101 черный
Накладные динамические наушники. Чувствительность: 85 дБ. Сопротивление 32 Ом.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНаушники Hoco M1 White
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитНаушники Oklick HS-M143VB черный
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750 White, 2 м (63747)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon HN-750 BLACK
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНаушники Xiaomi (Мi) Piston Fresh Bloom (HSEJ03JY Black) черные
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНаушники Xiaomi Mi In-Ear Headphones Basic Silver (X14274)
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНаушники Defender Twins 639 (63639)
-
В наличииЦена 680 руб. 1 990 руб.170 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 черный+синий
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитНаушники Defender Warhead G-160 Black (64113)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитНаушники Nakamichi NM-CE200, золотистый
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-TCM115GCP Pink
Наушники Defender Defender Aura 101 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Defender Defender Aura 101 черный