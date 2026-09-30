Наушники Hoco M1 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Hoco M1 White
Проводная гарнитура HOCO M1 отличается функциональностью, лаконичным и универсальным дизайном, а также порадует вас удобством использования, что обусловлено легким корпусом в виде вкладышей. Основой наушников являются излучатели диаметром 14 мм. Благодаря их конструкции, а также диапазону частот от 20 до 20000 Гц модель может обеспечить качественное и детализированное звучание. Другой особенностью модели является встроенный микрофон, позволяющий использовать наушники в качестве гарнитуры. Благодаря его возможностям обеспечивается качественная передача голоса для комфортных переговоров в любых условиях. Для подключения HOCO M1 используется стандартный коннектор Jack 3.5 мм. Благодаря этому модель отличается универсальностью и полностью совместима как со смартфонами и планшетами, так и с компьютерами и другими мультимедийными устройствами. Кроме того, за счет длины кабеля 1.2 м модель также обеспечит удобство при повседневном использовании. Для управления громкостью и воспроизведением на проводе предусмотрена многофункциональная кнопка. Гарнитура поставляется в фирменной упаковке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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