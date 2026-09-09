Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688)
Портативная акустика Defender - это стильное и мощное решение для качественного звучания в любом месте. Благодаря компактному весу в 0,59 кг и современному дизайну, эта колонка станет идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью 20 Вт и двухканальной звуковой системой 2.0, акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а показатель отношения сигнал/шум в 85 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться музыкой в полном объеме. Колонка оснащена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 2000 мА·ч, что обеспечивает до 4 часов непрерывного воспроизведения. Два динамика, заключенные в корпус из металла и пластика, создают мощный и сбалансированный звук. Defender позволяет легко подключаться к устройствам через Bluetooth, обеспечивая удобство беспроводного воспроизведения музыки. Питание устройства возможно как от аккумулятора, так и через USB, что добавляет удобства при использовании и зарядке. Отсутствие дисплея делает управление простым и интуитивно понятным, минимизируя отвлекающие элементы. Уникальное сочетание надежных материалов и передовой технологии делает эту черную портативную колонку Defender отличным выбором для всех любителей качественного звука.
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