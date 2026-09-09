Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)
Наушники Logitech Headset Stereo H650e порадуют своего обладателя наличием регулируемого оголовья с мягкой накладкой, что в полной мере исключает возможность появления неудобств при длительной эксплуатации. Встроенный микрофон значительно расширяет сферу использования аксессуара, позволяя общаться с его помощью в различных мессенджерах. Еще одно достоинство модели Logitech Headset Stereo H650e – она обеспечивает передачу невероятно насыщенного и четкого звука без помех. Для подключения аксессуара к ПК или ноутбуку достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Функциональные клавиши на проводе аксессуара позволят отрегулировать громкость, а также принять или завершить вызов.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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