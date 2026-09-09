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Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)

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Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259291
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.1
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, г.
270

Описание товара Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)

Наушники Logitech Headset Stereo H650e порадуют своего обладателя наличием регулируемого оголовья с мягкой накладкой, что в полной мере исключает возможность появления неудобств при длительной эксплуатации. Встроенный микрофон значительно расширяет сферу использования аксессуара, позволяя общаться с его помощью в различных мессенджерах. Еще одно достоинство модели Logitech Headset Stereo H650e – она обеспечивает передачу невероятно насыщенного и четкого звука без помех. Для подключения аксессуара к ПК или ноутбуку достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Функциональные клавиши на проводе аксессуара позволят отрегулировать громкость, а также принять или завершить вызов.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.1
Описание
Наушники Logitech Headset Stereo H650e порадуют своего обладателя наличием регулируемого оголовья с мягкой накладкой, что в полной мере исключает возможность появления неудобств при длительной эксплуатации. Встроенный микрофон значительно расширяет сферу использования аксессуара, позволяя общаться с его помощью в различных мессенджерах. Еще одно достоинство модели Logitech Headset Stereo H650e – она обеспечивает передачу невероятно насыщенного и четкого звука без помех. Для подключения аксессуара к ПК или ноутбуку достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Функциональные клавиши на проводе аксессуара позволят отрегулировать громкость, а также принять или завершить вызов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech H650e Stereo (981-000519) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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