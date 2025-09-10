Top.Mail.Ru
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 1
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 2
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 3
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 4
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 5
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 6
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 7
Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 1
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 2
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 3
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 4
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 5
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 6
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 7
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680173
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL

Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL

Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
михаил к.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники пользусь давно, звук сравнительно в другой моделью сяоми за 2к сильно отличается в лучшую сторону. в метро включается режим шумоподавления автоматически. так и не понял куда там надо нажимать на них, Где-то есть кнопка для режимов, но мне и так нормально.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
михаил к.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники пользусь давно, звук сравнительно в другой моделью сяоми за 2к сильно отличается в лучшую сторону. в метро включается режим шумоподавления автоматически. так и не понял куда там надо нажимать на них, Где-то есть кнопка для режимов, но мне и так нормально.


Наушники Xiaomi Buds 5-Titan Gray BHR8116GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...