Наушники Panasonic RP-HS46E черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HS46E черный
Наушники Panasonic — это идеальное сочетание комфорта и качества звука. Они являются накладными и оснащены проводным подключением, что обеспечивает надежную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что является оптимальным для повседневного использования, будь то дома, в офисе или на ходу. Эти наушники оснащены разъёмом jack 3.5 mm, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств, включая смартфоны, планшеты и компьютеры. Сопротивление в 32 ? гарантирует отличное качество звука, позволяя насладиться каждой деталью любимых треков. Бренд Panasonic известен своей надежностью, и эти наушники не исключение. Они идеально подходят как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов или игр, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный звук. На ушах хорошо держатся, не тяжелые. Надеюсь, что проработают долго. Пользуюсь второй месяц
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники, на ушах висят нормально, не спадают.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Искала такие специально, накладные, по марке. Очень удобные. Старые служили много лет, сломалась одна дужка( Надеюсь, новые тоже поживут)
Достоинства:
Комментарий:
уже вторые беру нормальные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Брал для того, чтобы играть вместе с женой в игры с двух ПК. В полноразмерных накладных наушниках из-за шумоподавления я не слышу, что рядом со мной говорит жена. Со вкладышами почти то же самое, но от них ещё и болят уши. А эти, с клипсами — то, что надо. Ничего не весят, почти невесомы, слышно и то, что происходит в игре, и то, что происходит вокруг в реальном мире. Звук пр этом хороший. А ещё они на проводе, не разрядятся.
Достоинства:
Комментарий:
третий раз беру,очень удобные,надёжные,звучание на уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Покупаю вторые в семью, первые три года работают без нареканий. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательные наушники, удобные, лёгкие с хорошим звуком, просто восторг.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие удобные лёгкие наушники. Для меня удобно что в них хорошо слышен фильм например в ноуте и что происходит вокруг, телефон зазвонил или в дверь звонят.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, удобно сидят, звук хороший , слышно что происходит во круг,не мешая слушать музыку, наушники сделаны так что можно ими пользоваться целый день выполняя любую работу, при долгом использовании уши не болят, даже за рулём не мешают вождению. Советую. А тем кому дужки держат слабо, совет, капните клею, чтобы дужка не двигалась.
Достоинства:
Комментарий:
Супер наушники. Установил в мотоциклетный шлем к гарнитуре scale rider, звук лучше чем на стандартных
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя,хорошо упакована.Наушники лёгкие,хорошо крепится на ушную раковину,звук приятный .Качество отличное.Товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники такого формата беру вторые, для аудио книг .Качество для чтения хорошее ,громкость достаточная.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! брала для пожилого человек смотреть телевизор. не давят на ухо. позволяют слышать, что происходит вокруг, это очень важно. комфортные! дополнительно купила еще удлинитель, чтобы телек можно было смотреть лежа на диване)))
Достоинства:
Комментарий:
самые удобные (вернее самые не доставляющие неудобств - не болят каналы ушные, уши не потеют, на голову не давят) наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные!!! Пользуемся этой моделью больше десяти лет, самое главное чистый звук!!! Лёгкие, удобные в пользовании в любую погоду, хорошо держатся, комфортны, в общем сплошное удовольствие!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Упаковка не нарушена. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
изолируют от внешних шумов, что позволяет слышать что происходит вокруг. Это важно особенно на улице. Дома тоже позволяет услышать плач ребенка или кто-то звонит в дверь. Дужку крепления можно отвести в сторону для одевания. Однако, надо время приспособиться одевать.
Достоинства:
Комментарий:
Не мешают за свою цену годные
Достоинства:
Комментарий:
беру уже третьи! предыдущие у меня "отморозили" близкие родственники))
Достоинства:
Комментарий:
непривычно без шейной дужки
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие,звук отличный ,только в положении лежа снимаются.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, для меня удобные, надеюсь, что будут и дальше работать.
Достоинства:
Комментарий:
не надо тыкать, звук на четверочку... главный минус- путаются как леска
Достоинства:
Комментарий:
беру вторые, одни себе, другие сыну. поют конечно слабовато, но меня устраивает. уши не устают. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые наушники. Использую на работе, при занятиях спортом, в путешествиях.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники за свои деньги , супер качества звука не ждите но посмотреть фильм и послушать музыку вполне годятся .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, но на ушах держатся не очень. Прилегают плохо. Все виды наушников перепробовал, но лучше беспроводных КНОПОЧНЫХ с клипсами спортивных нет. Но всёравно эти имеют право на покупку. Звук погромче и норм.
Достоинства:
Комментарий:
Жена долго искала наушники проводные с заушинами, не затычки. неплохо подошли, но надо еще привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
качество просто супер, уши не болят от наушников
Достоинства:
Комментарий:
берем второй раз, нравится,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену вполне, достаточно громкие, звук четкий, без перегибов, немного низких даже, чего от такого формата не ждешь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники и качество звука вроде норм (но правда я не меломан)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, звук не для музыки, скорее смотреть новости, читать аудиокниги. Покупали для папы пенсионера, ему понравилось, удобно
Достоинства:
Комментарий:
Оооочень крутые))) Хорошее звучание, мега-удобная посадка. Искала именно такую конструкцию - удобнее ещё не придумали. Да, часть звука "убегает" к окружающим, если включать очень громко, на средней громкости никого вокруг не беспокоит. Спасибо создателям и продавцам за этот замечательный товар PS: пользуюсь несколько месяцев, ежедневно за редким исключением - всем довольна и без зазрения совести рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
не хуже прежних, аналогично.
Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HS46E черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный звук. На ушах хорошо держатся, не тяжелые. Надеюсь, что проработают долго. Пользуюсь второй месяц
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие наушники, на ушах висят нормально, не спадают.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Искала такие специально, накладные, по марке. Очень удобные. Старые служили много лет, сломалась одна дужка( Надеюсь, новые тоже поживут)
Достоинства:
Комментарий:
уже вторые беру нормальные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Брал для того, чтобы играть вместе с женой в игры с двух ПК. В полноразмерных накладных наушниках из-за шумоподавления я не слышу, что рядом со мной говорит жена. Со вкладышами почти то же самое, но от них ещё и болят уши. А эти, с клипсами — то, что надо. Ничего не весят, почти невесомы, слышно и то, что происходит в игре, и то, что происходит вокруг в реальном мире. Звук пр этом хороший. А ещё они на проводе, не разрядятся.
Достоинства:
Комментарий:
третий раз беру,очень удобные,надёжные,звучание на уровне!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Покупаю вторые в семью, первые три года работают без нареканий. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательные наушники, удобные, лёгкие с хорошим звуком, просто восторг.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие удобные лёгкие наушники. Для меня удобно что в них хорошо слышен фильм например в ноуте и что происходит вокруг, телефон зазвонил или в дверь звонят.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, удобно сидят, звук хороший , слышно что происходит во круг,не мешая слушать музыку, наушники сделаны так что можно ими пользоваться целый день выполняя любую работу, при долгом использовании уши не болят, даже за рулём не мешают вождению. Советую. А тем кому дужки держат слабо, совет, капните клею, чтобы дужка не двигалась.
Достоинства:
Комментарий:
Супер наушники. Установил в мотоциклетный шлем к гарнитуре scale rider, звук лучше чем на стандартных
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя,хорошо упакована.Наушники лёгкие,хорошо крепится на ушную раковину,звук приятный .Качество отличное.Товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники такого формата беру вторые, для аудио книг .Качество для чтения хорошее ,громкость достаточная.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! брала для пожилого человек смотреть телевизор. не давят на ухо. позволяют слышать, что происходит вокруг, это очень важно. комфортные! дополнительно купила еще удлинитель, чтобы телек можно было смотреть лежа на диване)))
Достоинства:
Комментарий:
самые удобные (вернее самые не доставляющие неудобств - не болят каналы ушные, уши не потеют, на голову не давят) наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные!!! Пользуемся этой моделью больше десяти лет, самое главное чистый звук!!! Лёгкие, удобные в пользовании в любую погоду, хорошо держатся, комфортны, в общем сплошное удовольствие!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Упаковка не нарушена. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
изолируют от внешних шумов, что позволяет слышать что происходит вокруг. Это важно особенно на улице. Дома тоже позволяет услышать плач ребенка или кто-то звонит в дверь. Дужку крепления можно отвести в сторону для одевания. Однако, надо время приспособиться одевать.
Достоинства:
Комментарий:
Не мешают за свою цену годные
Достоинства:
Комментарий:
беру уже третьи! предыдущие у меня "отморозили" близкие родственники))
Достоинства:
Комментарий:
непривычно без шейной дужки
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие,звук отличный ,только в положении лежа снимаются.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, для меня удобные, надеюсь, что будут и дальше работать.
Достоинства:
Комментарий:
не надо тыкать, звук на четверочку... главный минус- путаются как леска
Достоинства:
Комментарий:
беру вторые, одни себе, другие сыну. поют конечно слабовато, но меня устраивает. уши не устают. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые наушники. Использую на работе, при занятиях спортом, в путешествиях.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники за свои деньги , супер качества звука не ждите но посмотреть фильм и послушать музыку вполне годятся .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, но на ушах держатся не очень. Прилегают плохо. Все виды наушников перепробовал, но лучше беспроводных КНОПОЧНЫХ с клипсами спортивных нет. Но всёравно эти имеют право на покупку. Звук погромче и норм.
Достоинства:
Комментарий:
Жена долго искала наушники проводные с заушинами, не затычки. неплохо подошли, но надо еще привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
качество просто супер, уши не болят от наушников
Достоинства:
Комментарий:
берем второй раз, нравится,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену вполне, достаточно громкие, звук четкий, без перегибов, немного низких даже, чего от такого формата не ждешь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники и качество звука вроде норм (но правда я не меломан)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, звук не для музыки, скорее смотреть новости, читать аудиокниги. Покупали для папы пенсионера, ему понравилось, удобно
Достоинства:
Комментарий:
Оооочень крутые))) Хорошее звучание, мега-удобная посадка. Искала именно такую конструкцию - удобнее ещё не придумали. Да, часть звука "убегает" к окружающим, если включать очень громко, на средней громкости никого вокруг не беспокоит. Спасибо создателям и продавцам за этот замечательный товар PS: пользуюсь несколько месяцев, ежедневно за редким исключением - всем довольна и без зазрения совести рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
не хуже прежних, аналогично.