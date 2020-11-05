Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW

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Falcon Eyes Ultima SL-300 BW – студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.

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