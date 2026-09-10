Комплект Cokin EVO EVO1530M с держателем и C-PL размер М (84х100)
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361161
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, фильтр, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
500
Описание товара Комплект Cokin EVO EVO1530M с держателем и C-PL размер М (84х100)
Комплект Cokin EVO15-30M состоит из держателя для светофильтров EVO BPE01 (размер M) и поляризационного фильтра диаметром 95 мм. При заказе комплекта обратите внимание на совместимость держателя с переходными кольцами. Размер M (серия P) совместим с кольцами 49-62 мм.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, фильтр, упаковка
Страна производитель
Китай
Комплект Cokin EVO15-30M состоит из держателя для светофильтров EVO BPE01 (размер M) и поляризационного фильтра диаметром 95 мм. При заказе комплекта обратите внимание на совместимость держателя с переходными кольцами. Размер M (серия P) совместим с кольцами 49-62 мм.
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Комплект Cokin EVO EVO1530M с держателем и C-PL размер М (84х100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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