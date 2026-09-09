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Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект

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Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект - фото 1
Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект - фото 1
  • Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263941
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х4
Вес, г.
300

Описание товара Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект

Комплект радиосинхронизации Godox DM-16 состоит из передатчика и приемника, предназначен для дистанционного запуска студийных моноблоков. Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока. Беспроводной запуск вспышек осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Отзывы о товаре Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект радиосинхронизации Godox DM-16 состоит из передатчика и приемника, предназначен для дистанционного запуска студийных моноблоков. Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока. Беспроводной запуск вспышек осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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