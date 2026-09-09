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Мотобур Huter GGD-52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Huter GGD-52

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Мотобур Huter GGD-52 - фото 1
Мотобур Huter GGD-52 - фото 2
Мотобур Huter GGD-52 - фото 3
Мотобур Huter GGD-52 - фото 4
Мотобур Huter GGD-52 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
  • Мотобур Huter GGD-52 - фото 1
  • Мотобур Huter GGD-52 - фото 2
  • Мотобур Huter GGD-52 - фото 3
  • Мотобур Huter GGD-52 - фото 4
  • Мотобур Huter GGD-52 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230686
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
48х37х28
Вес, кг.
9.6

Описание товара Мотобур Huter GGD-52

Мотобур HUTER GGD-52 относится к числу инструментов легкого класса и подходит для управления одним оператором. Оборудованная двухтактным двигателем модель может проделывать отверстия как во льду, так и в почве в зависимости от типа установленного шнека. Наибольший диаметр шнека, который вы сможете использовать с данным мотобуром, равен 300 мм. Максимальная глубина бурения льда или грунта составляет 180 см.

Отзывы о товаре Мотобур Huter GGD-52




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур HUTER GGD-52 относится к числу инструментов легкого класса и подходит для управления одним оператором. Оборудованная двухтактным двигателем модель может проделывать отверстия как во льду, так и в почве в зависимости от типа установленного шнека. Наибольший диаметр шнека, который вы сможете использовать с данным мотобуром, равен 300 мм. Максимальная глубина бурения льда или грунта составляет 180 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Huter GGD-52 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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