Мотобур Champion AG364
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Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2200
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3
Объем бензинового двигателя, см^3
64
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.5
Число оборотов, об/мин
8700
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%15 640 руб. 20 625 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Мощность электрического двигателя
2200
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3
Объем бензинового двигателя, см^3
64
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.5
Число оборотов, об/мин
8700
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
530х320х415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х34
Вес, кг.
10.14
Описание товара Мотобур Champion AG364
Мотобур предназначен для бурения отверстий большого диаметра в почве различной плотности для установки столбов освещения, опор ограждений и заборов, столбчатых фундаментов, посадки деревьев. Объем двигателя 64 см3. Мощность 3 л.с. Обороты холостого хода 3000 об/мин. Объем топливного бака 1,5 л. Диаметр используемого шнека 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм (в комплект не входит).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Мощность электрического двигателя
2200
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3
Объем бензинового двигателя, см^3
64
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.5
Число оборотов, об/мин
8700
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
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Габариты без упаковки
530х320х415
Страна производитель
Китай
Мотобур предназначен для бурения отверстий большого диаметра в почве различной плотности для установки столбов освещения, опор ограждений и заборов, столбчатых фундаментов, посадки деревьев. Объем двигателя 64 см3. Мощность 3 л.с. Обороты холостого хода 3000 об/мин. Объем топливного бака 1,5 л. Диаметр используемого шнека 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм (в комплект не входит).
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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