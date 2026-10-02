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Мотобур Зубр МБ1-200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Зубр МБ1-200

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Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 1
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 2
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 3
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 4
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 5
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 6
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 7
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 8
Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 1
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 2
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 3
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 4
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 5
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 6
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 7
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 8
  • Мотобур Зубр МБ1-200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
13 610 руб.  18 513 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотобур Зубр МБ1-200
13 610 руб. -26%
18 513 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 150 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х35
Вес, кг.
11.4

Описание товара Мотобур Зубр МБ1-200

Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда. Активно применяется в строительной и хозяйственной деятельности и позволяет сделать скважину качественно и в короткие сроки. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Оперативная замена шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач. Прочная сварная рама, удобная для работы, обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе.

Отзывы о товаре Мотобур Зубр МБ1-200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 150 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда. Активно применяется в строительной и хозяйственной деятельности и позволяет сделать скважину качественно и в короткие сроки. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Оперативная замена шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач. Прочная сварная рама, удобная для работы, обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Зубр МБ1-200 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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