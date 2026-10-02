Мотобур Зубр МБ1-200
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%13 610 руб. 18 513 руб.
В наличии
Код товара: 275821
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 610 руб. -26%
18 513 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 150 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х35
Вес, кг.
11.4
Описание товара Мотобур Зубр МБ1-200
Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда. Активно применяется в строительной и хозяйственной деятельности и позволяет сделать скважину качественно и в короткие сроки. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Оперативная замена шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач. Прочная сварная рама, удобная для работы, обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 150 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
1800
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.45
Объем бензинового двигателя, см^3
52
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
200
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Габариты без упаковки
430х390х370 мм
Страна производитель
Китай
Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда. Активно применяется в строительной и хозяйственной деятельности и позволяет сделать скважину качественно и в короткие сроки. Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Оперативная замена шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач. Прочная сварная рама, удобная для работы, обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Мотобур Зубр МБ1-200 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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