Мотобур Зубр МБ2-300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%16 320 руб. 21 330 руб.
В наличии
Код товара: 347458
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 320 руб. -23%
21 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 250х800 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х39
Вес, кг.
12.16
Описание товара Мотобур Зубр МБ2-300
Мощный инструмент для бурения отверстий в мягких, твердых, мерзлых грунтах, а также во льду. Мощный 2-х тактный двигатель и универсальная конструкция рамы позволяют быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению. Конструкция рамы мотобура позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения, кроме того обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
Мотобур, Шнек 250х800 мм, Набор ключей, Воронка, Емкость для смешивания, Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Мощность электрического двигателя
2400
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.26
Объем бензинового двигателя, см^3
71
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.2
Число оборотов, об/мин
8800
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Развернуть
Шнек комплекте
нет
Габариты без упаковки
430х390х370
Страна производитель
Китай
Мощный инструмент для бурения отверстий в мягких, твердых, мерзлых грунтах, а также во льду. Мощный 2-х тактный двигатель и универсальная конструкция рамы позволяют быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению. Конструкция рамы мотобура позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения, кроме того обеспечивает дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Нормально все работает. После работы дам подробнее описания
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления супер..лунку через тромбованный щебень и землю, выкопал . Через месяц использования дополню этот отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу в подарок. Ему понравился завелся сразу хорошо.В деле ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте пришел шнек не на 300 как было заявлено, а на 250. Мы рады такой ошибке )))
Мотобур Зубр МБ2-300 - стоимость товара 16320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотобур Зубр МБ2-300
Достоинства:
Комментарий:
Нормально все работает. После работы дам подробнее описания
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления супер..лунку через тромбованный щебень и землю, выкопал . Через месяц использования дополню этот отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу в подарок. Ему понравился завелся сразу хорошо.В деле ещё не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте пришел шнек не на 300 как было заявлено, а на 250. Мы рады такой ошибке )))